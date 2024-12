Die Beschuldigten wurden den Angaben zufolge bereits am 21. November in Magdeburg festgenommen und befinden sich seitdem in Untersuchungshaft – unter anderem wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr, wie es hieß. Es habe neben Magdeburg auch in Haldensleben Durchsuchungen gegeben. Den Ermittlungen zufolge sollen die beiden Männer im Alter von 29 und 37 Jahren in Sachsen-Anhalt Demonstrationen und Veranstaltungen zugunsten der PKK organisiert, Propagandamaterial verbreitet und PKK-Funktionäre beherbergt haben.