Chips sind ja letztlich Siliziumscheiben, auf denen später kleine Strukturen erzeugt werden, also Transistoren. Diese Scheiben werden Waver genannt und sind heutzutage so groß wie eine Schallplatte, 300 Millimeter. Auf einem Waver können bis zu 30.000 Chips sitzen. Die werden dann klein gesägt und in kleinen Gehäuse verpackt. Das sind dann diese kleinen dunklen "Käferchen", wie man sie auf den Platinen sieht. Die Bearbeitung eines Quadratmillimeters kostet immer ungefähr gleich viel. Und je mehr Transistoren sich auf derselben Fläche unterbringen lassen, umso leistungsfähiger wird ein Chip.



Je mehr Transistoren ich auf dieselbe Fläche bringen kann, umso mehr Rechenwerke kann ich da zum Beispiel draufmachen. Umso schneller rechnet der Chip. Da spielen natürlich noch andere Faktoren eine Rolle, aber das ist erst mal ein so die Grundidee. Und deswegen versucht die Industrie so schnell es geht, die Strukturen zu verkleinern.



Die Herstellung ist unfassbar kompliziert. Es gibt jetzt einen Belichter von der niederländischen Firma ASML für die feinsten Strukturen mit extrem ultraviolettem Licht. Das ist eine der kompliziertesten Maschinen, die die Menschheit entwickelt hat. Die Maschine kommt in sechs oder sieben Jumbo-Jets zu Intel. Dort stehen dann Dutzende davon. Deswegen sind die auch so wahnsinnig teuer und die macht nur einen einzigen Prozessschritt von hunderten. Die muss zum Beispiel einen Waver elektrostatisch ansaugen und im Vakuum so befestigen, dass man auf zwei Nanometer genau irgendetwas positionieren kann.