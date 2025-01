Im Osten Magdeburgs haben Polizei und das Veterinäramt auf einem Grundstück unweit der Berliner Chaussee 400 tote Schafe gefunden. Entsprechende Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT hat Magdeburgs Stadtsprecher Michael Reif am Sonntagmittag bestätigt.

Die Magdeburger Polizei bestätigte den Einsatz ebenfalls. Ein Sprecher sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntagmittag, die Polizei sei gegen 17 Uhr am Sonnabend von Anwohnern informiert worden. Zuvor seien Schafe ausgebüxt. Man sei dann mehrere Stunden lang im Einsatz gewesen. Gegen die mutmaßliche Halterin der Tiere – eine 62 Jahre alte Frau aus Gommern – sei Anzeige erstattet worden. Sie hatte demnach versucht, den Einsatz der Polizei zu stören.

Nach Angaben der Polizei ist das Veterinäramt der Stadt Magdeburg in dem Fall zuständig. Es werde sich auch darum kümmern, die toten Tiere zu entsorgen. Nach den Beobachtungen einer MDR-Reporterin wurden noch am Sonntag Container per Laster gebracht, um die Tiere abzutransportieren.