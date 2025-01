Hunderte tote Tiere auf Grundstück in Magdeburg entdeckt: 600 haben überlebt

Eine Ursache für den Tod der 400 Tiere habe man bislang nicht ermitteln können. Teilweise waren sie bereits skelettiert. Reif sagte, einige Schafe hätten vor Ort von ihrem Leiden erlöst werden müssen. Dazu seien 22 weitere Schafe der mutmaßlichen Halterin auf einer Weide in der Nähe des Floraparks eingefangen worden. Dort seien zudem noch vier Tiere verendet.

Ermittelt wird laut Polizei gegen eine 62-jährige Frau aus Gommern im Jerichower Land. Die Stadt bestätigte, dass es in der Vergangenheit mehrfach Meldungen von Bürgern zu der Schafhalterin gab. Wann das Veterinäramt welche Maßnahmen eingeleitet habe, müsse noch geprüft werden, so der Sprecher.

Eine Anwohnerin vor Ort sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Tiere täten ihr Leid. Ihr Nachbar habe am Wochenende Schafe zurück auf das Grundstück bringen wollen, die ausgerissen waren. Dabei habe er die toten Tiere entdeckt.

Die Polizei war nach eigenen Angaben am Sonnabend gegen 17 Uhr von Anwohnern informiert worden. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. Dazu habe die mutmaßliche Halterin der Schafe versucht, die Beamten bei ihrer Arbeit zu stören.

Die toten Schafe wurden nach MDR-Informationen noch am Dienstag per Laster in einem Container abtransportiert.