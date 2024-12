Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Peter Gercke

Polizeihubschrauber im Einsatz Magdeburg: Mutmaßliche Entführung entpuppt sich als Familienstreit

Hauptinhalt

12. Dezember 2024, 17:30 Uhr

Was für Außenstehende zunächst wie eine Entführung aussah, soll am Ende ein Familienstreit gewesen sein. So beobachteten Zeugen, wie in Magdeburg eine Frau gegen ihren Willen in ein Auto gezogen wurde, das daraufhin wegfuhr. Beamte des Polizeireviers Magdeburg rückten direkt aus.