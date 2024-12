In Magdeburg ist eine Frau gegen ihren Willen in ein Auto gezerrt worden. Wie das Revier mitteilte , haben das am Donnerstagnachmittag Zeugen im Stadtteil Lemsdorf beobachtet und die Polizei verständigt. Beamte hätten daraufhin mit der Fahndung begonnen, auch ein Hubschrauber sei wegen der mutmaßlichen Entführung zum Einsatz gekommen.

Die Polizeisprecherin betonte, die Zeugen hätten richtig gehandelt, auch wenn es am Ende keine Entführung gewesen sei. "Auch, wenn man sich nicht sicher ist, ob es sich bei Vorfällen tatsächlich um eine Straftat handelt, sollte der Notruf gewählt werden", so die Polizistin. Die Beamten seien darauf geschult, das Beschriebene zu erfragen und einordnen zu können. Nach ihren Worten sollten Bürger lieber einmal zu viel anrufen, als einmal zu wenig. Je mehr Details anhand von Beschreibung, Bild- oder Videomaterial gegeben werden könnten, um so besser. Aber, so die Polizeisprecherin, Zeugen sollten sich nie selbst in Gefahr bringen.