Nach einem sexuellen Übergriff mit Verletzungen oder einer Vergewaltigung ist es wichtig, Spuren an Körper und Kleidung schnell sichern und dokumentieren zu lassen, am besten innerhalb der ersten 72 Stunden. Betroffene sollten nach einem sexuellen Übergriff nicht ihre Kleidung wechseln oder duschen gehen, ehe sie sich in medizinische Versorgung begeben.



Den Vorfall zur Anzeige bringen



Bis zu 20 Jahre hat man Zeit, die Tat zur Anzeige zu bringen. Die bei einem Arzt gesicherten Spuren können bei einem Strafverfahren im Anschluss hinzugezogen werden – auch die einer anonymen Untersuchung. Das schließt aus, dass es am Ende zu einer Einstellung des Verfahrens aufgrund von Mangel an Beweisen kommt. Spuren von einem sexuellen Übergriff sollten deshalb unbedingt von einem Arzt dokumentiert werden. Die Tat kann bei jeder Polizeidienststelle angezeigt werden.



Hilfe von Beratungsstellen in Anspruch nehmen



Eine Fachberatungsstelle kann helfen, den geeigneten Weg zur Verarbeitung des Übergriffes zu finden. Dort werden unter anderem auch Therapeuten, Ärzte oder Rechtsanwälte vermittelt, die weitere Unterstützung anbieten. Die Beratung findet in der Regel kostenlos statt und kann auf Wunsch auch anonymisiert werden. Eine Beratungsstelle in der Nähe kann man hier finden.



Als Unterstützungsmöglichkeit gibt es beispielsweise auch das Hilfetelefon, das 24 Stunden erreichbar ist und kostenlose Hilfe anbietet. Die Mitarbeiter sind unter 116016 oder online zu erreichen. Sie stellen Kontakt zu Einrichtungen in der Nähe her.