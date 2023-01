Einsatz in Fermersleben Großaufgebot der Polizei sucht bewaffneten Mann in Magdeburg – ohne Erfolg

In Magdeburg hat ein offenbar bewaffneter Mann einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die rückte am Montagabend in ein Mehrfamilienhaus im Stadtteil Fermersleben an – fassen konnte sie den Mann nicht. Seitdem läuft die Fahndung.