Polizeieinsatz Leere Granatenhülse in Mülleimer in Magdeburg entdeckt

27. August 2024, 12:25 Uhr

Eine leere Granatenhülse hat am Dienstagmorgen in Magdeburg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Das Munitionsteil war in einem Mülleimer gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte schnell Entwarnung geben.