In Magdeburg hat das Ordnungsamt einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Wie die Stadt am Freitagnachmittag mitteilte, war ein Autofahrer auf dem Magdeburger Ring mit einer Geschwindigkeit von 146 Kilometern pro Stunde unterwegs. Erlaubt sind dort 80 km/h. Auf den Mann warten demnach jetzt ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg – und ein dreimonatiges Fahrverbot.