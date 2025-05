Nach Polizeieinsatz Polizei in Magdeburg sucht Flüchtigen nach Verkehrskontrolle an der B1

Hauptinhalt

06. Mai 2025, 12:30 Uhr

Die Polizei in Magdeburg sucht immer noch nach einem Mann, der am Sonntag in einen Polizeieinsatz im Bereich der B1 verwickelt war. Für die Bevölkerung besteht laut Polizei keine Gefahr. Eine vorübergehende Sperrung der B1 am Ortseingang Stadtfeld-West wurde wieder aufgehoben.