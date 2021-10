In den vergangenen Jahren ist die Landespolizei bereits deutlich weiblicher geworden. Während im Jahr 2010 noch 16,7 Prozent der Vollzugsbeamten Frauen waren, sind es in diesem Jahr 28 Prozent. "Wir haben einen deutlichen Anstieg des Frauenanteils in der Polizei. Das ist eine erfreuliche Entwicklung", sagte Zieschang. Dabei gehe es ihr jedoch nicht um eine "starre Quote", so die CDU-Politikerin. "Ich setze grundsätzlich auf gemischte Teams."