In Magdeburg haben Trickbetrüger zudem einer Frau mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Schmuck gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam es am Donnerstag zu dem Diebstahl im Stadtteil Fermersleben. Demnach rief eine Betrügerin die Frau am Mittag an und gab sich als vermeintliche Polizistin aus. Sie erzählte der 66-Jährigen, dass sie wohl zeitnah ausgeraubt werde.