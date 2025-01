In Magdeburg haben Polizisten eine gesuchte Straftäterin verhaftet. Wie ein Sprecher des Polizeireviers Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde die 34-Jährige wegen Betrugs gesucht. Die Beamten klingelten demnach am Montagvormittag an der Wohnungstür der Frau im Stadtteil Westerhüsen. Daraufhin floh sie durch ein Fenster und über eine Leiter auf das Dach des Hauses. Die Polizisten folgten ihr. Die Frau sprang etwa drei Meter in die Tiefe auf ein Zwischendach und ging dann zurück in ihre Wohnung. Dort nahmen sie die Polizisten schließlich fest.