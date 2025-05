In Magdeburg sucht die Polizei nach einem Flüchtigen. Nach Angaben der Beamten war der Mann am Sonntag in einen Polizeieinsatz im Bereich der Bundesstraße 1 am Ortseingang Stadtfeld-West verwickelt. Von dort entfernte er sich in einem Fahrzeug und erlitt später auf dem Europaring zwischen Albert-Vater-Straße und Olvenstedter Chaussee einen Unfall. Danach verließ der Mann sein Auto und flüchtete zu Fuß.



Aktuell wird nach ihm gesucht – auch ein Hubschrauber ist dazu im Einsatz. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht, so die Polizei. Eine vorübergehende Sperrung der B1 am Ortseingang Stadtfeld-West wurde am Abend aufgehoben, der Unfallort auf dem Europaring ist weiterhin gesperrt.