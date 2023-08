Der Polizeiruf 110 aus Magdeburg feiert in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag. Am 13. Oktober 2013 wurde die erste Folge "Der verlorene Sohn" mit dem damaligen Ermittler-Duo Doreen Brasch und Jochen Drexler im Ersten ausgestrahlt. Die Folge sahen 8,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Jubiläum am Sonntag sind alle Magdeburger Fälle in der Mediathek zu finden.