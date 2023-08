Darum geht's: Mitten in der belebten Fußgängerzone wird ein Baby entführt. Als Hauptkommissarin Brasch davon erfährt, will sie gerade ihren Chef, Kriminalrat Uwe Lemp, verabschieden, der sich eine Auszeit nehmen will. Doch die bekommt er nicht. Die Dramatik um Lemp rückt schnell in den Fokus dieser Polizeiruf-Folge. Es geht um Psychothemen statt um die klassische Frage "Wer war es?" – und das geht unter die Haut.