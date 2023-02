Körperverletzung Zwei Polizisten bei Schlägerei in Magdeburg attackiert

In der Nacht zu Sonnabend hatte ein Polizist in Magdeburg versucht, mit einem Kollegen eine Schlägerei zu schlichten. Der 36-Jährige war dabei derart attackiert worden, dass er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste. Weitere Details will die Polizei vorerst nicht nennen.