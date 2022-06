Für Nachteulen und Hobbyforscher findet am Samstag in Magdeburg wieder die Lange Nacht der Wissenschaft statt. 25 wissenschaftliche Institutionen der Stadt laden ab 18 Uhr zu insgesamt mehr als 300 kostenlosen Programmpunkten ein, die einen Blick hinter die Kulissen von Wissenschaft und Forschung versprechen.

Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper eröffnet die Lange Nacht der Wissenschaften. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Offiziell eröffnet wird die Lange Nacht der Wissenschaft um 17:45 Uhr von Antonia Kaloff von MDR SACHSEN-ANHALT. Bei ihr zu Gast sind Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper, der die Lange Nacht dann auch eröffnet, sowie Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD).



In Magdeburg findet das Format, das auch in vielen anderen Städten zu Hause ist, in diesem Jahr zum 16. Mal statt. Die letzte Lange Nacht in Präsenz gab es 2019. Wegen Corona fiel sie 2020 aus und 2021 wurde eine komplett digitale Variante veranstaltet.