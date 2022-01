In Magdeburg haben sich am Montagabend auf dem Alten Markt Hunderte Menschen versammelt, um für die Corona-Maßnahmen zu protestieren, unter Einhaltung der Mindestabstände und mit Mund-Nasen-Schutz. Nach Polizeiangaben kamen rund 350 Teilnehmende zusammen. Auf ihren Plakaten stand zum Beispiel "Impfen rettet Leben" oder "Wir sind nicht in einer Diktatur".