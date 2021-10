Wenig Verständnis bringt dafür Hartwig Haase von der Initiative Otto pflanzt auf: "Ich habe nichts gegen den Parkplatz, aber ich habe was dagegen, dass Fläche versiegelt wird und dass der Parkplatz so groß wird." Seiner Meinung nach ist es in Ordnung, wenn die bereits versiegelte Fläche umgebaut werde. Ergänzend könne man am Messeplatz einen großen Parkplatz einrichten und einen Shuttleverkehr einrichten.