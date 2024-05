Zuvor hatte das britisch-schwedische Pharmaunternehmen bestätigt, dass sein Covid-19-Impfstoff zu schwerwiegenden, bisweilen tödlichen (wie bei Thrombosen) Nebenwirkungen führen kann. In Großbritannien läuft eine Sammelklage gegen AstraZeneca. In einem ersten Zivilprozess gegen den Hersteller in Deutschland soll geklärt werden, welche schädigenden Wirkungen auftreten können.