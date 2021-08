Nach Tod eines Zweijährigen in Magdeburg Erzieherinnen schweigen vor Gericht zu Vorwurf der fahrlässigen Tötung

Seit Donnerstag stehen drei Erzieherinnen aus Magdeburg wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht . Im Oktober 2020 war ein zwei Jahre alter Junge bei einem Spaziergang mit seiner Kita-Gruppe verschwunden und im Neustädter See ertrunken. Die drei angeklagten Erzieherinnen im Alter von 60, 23 und 31 Jahren äußerten sich beim Prozessauftakt am Donnerstag vor dem Amtsgericht Magdeburg nicht zu den Vorwürfen.

Eine von ihnen ließ ihren Anwalt erklären, sie räume alle Anklagepunkte ein. Sie wisse nicht, wie und wann der Unfall geschehen sei und mache sich schwerste Vorwürfe. Die Frau folgte den Ausführungen mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen. Momentan sei sie nicht in der Lage zu erzählen, wolle aber möglicherweise im späteren Verlauf des Prozesses Fragen beantworten.

Die Staatsanwältin verlas in ihrer Anklageschrift, was an jenem Tag im Oktober geschah: Die drei Erzieherinnen einer integrativen Kindertagesstätte im Norden Magdeburgs waren am Vormittag mit einer Gruppe von 17 Kindern im Alter zwischen zwei und vier Jahren zum Neustädter See gegangen, wo die Kinder gespielt hatten. Etwa anderthalb Stunden später hatten sie sich auf den Rückweg in die Kita gemacht.