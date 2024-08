Mutter und Bruder tot Prozessbeginn wegen zweifachen Mordes in Magdeburg

06. August 2024, 10:12 Uhr

Ein 18-Jähriger soll seine Mutter und seinen neunjährigen Bruder getötet haben. Drei Geschwister wurden verletzt. Die Tat hatte in Magdeburg Bestürzung ausgelöst. Am Dienstag hat der Prozess am Landgericht begonnen.