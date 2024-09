Der 18-Jährige lebte mit seiner Familie in einer kleinen Wohnung in Magdeburg. Laut Anklage soll das fortschreitende Gefühl, nicht genügend Privatsphäre in der Wohnung zu haben, zu der Tat geführt haben. Mehrfach soll der 18-Jährige auf seine zum Teil schlafenden Geschwister und die 42 Jahre alte Mutter eingestochen haben. Im Ermittlungsverfahren hatte er sich nicht zu den Vorwürfen geäußert.