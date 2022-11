Ein Mann steht ab Donnerstag in Magdeburg wegen sexuellen Missbrauchs vor Gericht. Ihm wird vorgeworfen, einen elfjährigen Jungen sexuell missbraucht zu haben. Das teilte das Landgericht mit .

Der 57-Jährige soll den Jungen zufällig an einem Kiosk getroffen haben und ihm Geld geboten haben, damit der Junge ihm in seine Wohnung folgt. In der Wohnung soll der Mann das Kind sexuell missbraucht haben.