Urteil gesprochen Lange Haft nach Brand in Magdeburger Shisha-Bar

In einer Sommernacht im Jahr 2020 stand in Magdeburg eine Shisha-Bar in Flammen. Der Inhaber ist am Freitag verurteilt worden: Er muss sechseinhalb Jahre in Haft. Das Urteil hätte eigentlich schon vor zwei Wochen verkündet werden sollen. Der Termine war aber coronabedingt abgesagt worden.