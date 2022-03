Inhaber vor Gericht Brand in Magdeburger Shisha-Bar: Corona-Fall verhindert Urteil

Hauptinhalt

In einer Sommernacht im vergangenen Jahr stand in Magdeburg eine Shisha-Bar in Flammen. Dem Betreiber wird vorgeworfen, das Feuer selbst gelegt zu haben. Seit November muss er sich vor Gericht verantworten. Am Donnerstag sollte das Urteil gesprochen werden – das wurde jedoch kurzfristig abgesagt.