Hotelier in Osterweddingen totgeprügelt: Landgericht prüft möglichen Mord

Das Landgericht hatte es in seinem ersten Urteil als erwiesen angesehen, dass die beiden Männer den Hotelier zu Tode geprügelt haben. Demnach hatten sie am Morgen des 16. Oktobers 2020 auf dem Parkplatz des Hotels in Osterweddingen randaliert. Der 58-Jährige stellte sie zur Rede. Daraufhin griffen sie ihn an und schlugen und traten auf seinen Kopf ein. Der Mann erlitt unter anderem eine Hirnschwellung und starb.