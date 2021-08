Der Prozess um den Tod eines zweijährigen Kitakindes in Magdeburg ist mit Erklärungen der Anwälte der Erzieherinnen fortgesetzt worden. Die Verteidiger von zwei der drei angeklagten Frauen beteuerten am Donnerstag am Magdeburger Amtsgericht ihr Mitgefühl für die Familie des ertrunkenen Jungen. Ihnen gehe das Schicksal des kleinen Adam und seiner Familie nah.

Die Anwälte der anderen Frauen schilderten nun den Ablauf an jenem 2. Oktober 2020. Die Gruppe mit 17 Kindern und drei Erzieherinnen ging demnach an diesem Oktobertag zum nahe gelegenen Neustädter See. Dabei benutzten acht Kinder Laufräder, sechs saßen in einem Bollerwagen, drei gingen zu Fuß. Die Erzieherinnen teilten sich die Aufsicht.