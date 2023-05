Neuer Masterstudiengang Uni Magdeburg bildet ab Herbst Psychotherapeuten aus

In einem neuen Masterstudiengang unter dem Namen "Klinische Psychologie und Psychotherapie" sollen ab dem kommenden Wintersemester Psychotherapeuten ausgebildet werden. Diese werden in Sachsen-Anhalt dringend benötigt. Zusammen mit der Uni Halle soll so der Bedarf an ausgebildeten Psychotherapeuten im Bundesland gedeckt werden.