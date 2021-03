Die Maschine sieht aus wie einer jener großen Kästen, mit denen man in Drogerien Fotos ausdrucken kann. Doch was da in der Werkstatt von Heike Worrell lärmt, ist kein Drucker, sondern ein CO²-Laserschneider. Die Maschine braucht fünf Minuten, um eine bedruckte Holzplatte in 500 kleine Teilchen zu zerlegen. Was der Automat sorgsam trennt, müssen später dann Menschen wieder zusammenfügen – man nennt das auch Puzzle.

Heike Worell entwirft die Vorlagen, lässt sie drucken und fertigt die Puzzles dann in der eigenen Werkstatt. Eine reale Mangelerfahrung stand am Anfang, erklärt die Jungunternehmerin:

"Eigentlich wollte ich für meine kleine Nichte ein Geschenk kaufen und bin also durch mehrere Spielmärkte gelaufen und war ziemlich schnell ernüchtert. Denn das, was da angeboten wurde, war phantasielos und zudem billig produziert. Und das schlimmste war, dass dies überall so war, egal ob ich in Magdeburg, Berlin oder München gesucht habe. Und da habe ich mich an eine alte Idee erinnert."

Heike Worell mit einem selbstentworfenen Motiv. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

Von der Beraterin zu Unternehmerin

VieIe Jahre lang beriet Heike Worell im Auftrag der Stadt Magdeburg junge Leute, die sich in der Kreativbranche selbstständig machen wollten. Die meisten von ihnen kamen direkt von Studium und wollten sich nun selbst verwirklichen, mit einer Filmfirma, einem Grafikstudio oder einem Textbüro.

Dann aber stand eine Umstrukturierung bei der Magdeburger Wirtschaftsförderung an und Heike Worell sollte in die Stadtverwaltung wechseln, zu deutlich schlechteren Konditionen. Doch statt in der Verwaltung die letzten Erwerbsjahre zu verbringen, wechselte Heike Worell die Seiten – mit 59 Jahren:

Fast zehn Jahre habe ich die Entwicklung der Kreativwirtschaft in Magdeburg begleitet. Und natürlich hat mich das auch zusätzlich inspiriert, denn ich habe ja gesehen, mit welchen Ideen junge Leute ihren Weg gehen. Und einige von Ihnen haben mir dann auch auf dem Weg zu einem eigenen Spielverlag geholfen. Heike Worell

Sie nahm also ihr Erspartes zusammen und kaufte für den Preis eines Mittelklasseautos einen modernen Laserschneider. Doch die Grundidee für ihre Selbstständigkeit ist eigentlich ein Spiel aus ihren Kindertagen.

Adlerschießen – eine Mischung aus Puzzle und Würfelspiel

Ein altes Spiel aus ihrer Kindheit hat die Unternehmerin neu umgesetzt. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock In ihrer eigenen Familie gibt es ein Spiel, das seit Generationen weiter gegeben wird. Heike Worell wuchs damit ebenso auf wie später ihre Kinder. Die Grundidee basiert auf einer alten Schützentradition, dem sogenannten Adlerschießen:



"Man sieht das heute noch gelegentlich bei Volksfesten. Da wird eine große Stange aufgestellt, mit einem großen Holzadler an der Spitze. Und dann wird der Adler mit einer Armbrust beschossen, um den Schützenkönig zu ermitteln. So eine Armbrust ist für Kinder natürlich völlig ungeeignet und da ist einer meiner Vorfahren auf die Idee gekommen, ein Brettspiel daraus zu machen. Er hat also den Adler aus Sperrholz zersägt und das dann mit einem Würfelspiel kombiniert."