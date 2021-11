Quedlinburg Rentner von hinten erschossen – Täter muss in Psychiatrie

Ein Mann, der im Sommer vorigen Jahres einen Rentner in Quedlinburg hinterrücks erschossen hat, wird dauerhaft in die Psychiatrie eingewiesen. Das Landgericht Magdeburg stufte ihn am Freitag als nicht schuldfähig ein, weil Gutachter bei dem Mann eine paranoide Schizophrenie feststellten. Unter dieser Krankheit habe der 49-Jährige seit vielen Jahren gelitten. Er lebt bereits seit Januar in einer Psychiatrie.

Gutachten: Täter litt an Wahnvorstellungen

Der Beschuldigte habe sich eingeredet, von der polnischen Mafia und den Bandidos verfolgt und verstrahlt zu werden, hieß es in der Urteilsbegründung. Sein späteres Opfer, das lange Jahre im Geschäft seiner Eltern arbeitete, habe er für ein Mitglied der polnischen Mafia gehalten.



Der Beschuldigte habe vermutet, dass der Rentner ihm bei einer Berührung an der Hand Nadeln implantiert habe. Er habe mehrere Anzeigen bei der Polizei erstattet, weil er mutmaßte, aus einer Nachbarwohnung verstrahlt zu werden. Der 49-Jährige habe Petitionen an die Vereinten Nationen und an die Bundesregierung verfasst, die polnische Grenze zu schließen. Als keine Reaktion kam, beschloss er, die Sache selbst in die Hand zu nehmen – so die Feststellungen des Gerichts.

Rentner aufgelauert und in den Rücken geschossen