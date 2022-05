Sichere Fahrradwege, sichere Schulwege, der Umbau gefährlicher Kreuzungen: Das sind nur einige der Forderungen, die im Magdeburger Radentscheid zu lesen sind. Das Ziel der Bürgerinitiative ist es, den Rad- und Fußverkehr in Magdeburg attraktiver und vor allem sicherer zu gestalten. Mittlerweile haben mehr als 8.000 Magdeburgerinnen und Magdeburger die Forderungen unterschrieben. Das sind so viele, dass das Anliegen in Form eines Bürgerentscheids zur Abstimmung gebracht werden könnte.