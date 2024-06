Bildrechte: MDR/André Plaul

Ermittlungen Rassistische Parolen in Magdeburger Straßenbahn

24. Juni 2024, 16:02 Uhr

Mehrere Personen sollen in Magdeburg das Lied "L'amour toujours" in einer Straßenbahn abgespeilt und dazu "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gesungen haben – und das in Anwesenheit von Menschen mit Migrationshintergrund. Der Vorfall wurde der Polizei online gemeldet, die nun die Kameraaufzeichnungen auswertet und wegen Volksverhetzung ermittelt.