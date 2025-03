In Magdeburg ist ein 38-Jähriger mit einem Messer am Rücken verletzt worden. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde MDR SACHSEN-ANHALT am Freitag. An der Tat am Mittwochabend seien drei Männer beteiligt gewesen. Das Opfer war demnach auf dem Rückweg von einer Pizzeria im Stadtteil Neu Olvenstedt, als die drei Männer ihn angegriffen haben sollen. Nach Angaben der Polizei forderten die Täter seine Wertsachen. Er sei gezwungen worden, das abgeholte Essen herauszugeben. Der Mann übergab nur das Essen und konnte fliehen.