Für drei Millionen Euro Festung Ravelin 2 in Magdeburg fertig saniert

Hauptinhalt

Nach etwa einem Jahr Bauzeit wird die Festungsanlage Ravelin 2 in der Nähe des Hauptbahnhof Magdeburg am Mittwoch wiedereröffnet. Die ehemalige Festung wurde saniert und soll in Zukunft für Ausstellungen und Kulturveranstaltung dienen.