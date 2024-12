Investition Recyclinganlage für Metallschrott in Magdeburg geplant

13. Dezember 2024, 14:43 Uhr

In Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg soll eine Anlage entstehen, mit der Eisen und Stahl recycelt werden können. Auch der Bau eines neuen Schiffsanlegers ist geplant, zudem sollen Gleisanlagen erneuert werden. Das Material kann die neue Anlage dann sowohl über Straßen und Schienen als auch auf dem Wasserweg erreichen. Magdeburg will sich so als wichtiger Verkehrs-Knotenpunkt etablieren.