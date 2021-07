Das Grab von Musiker und Komponist Reinhard Lakomy in Berlin wird in ein Ehrengrab umgewandelt. Das hat der dortige Senat entschieden. Lakomy wurde 1946 in Magdeburg geboren. Er hatte neben den Puhdys die meisten offiziellen Veröffentlichungen von Tonträgern in der DDR. Besonders bekannt ist er für das musikalische Kinderhörspiel „Traumzauberbaum“. Lakomy starb 2013 und wurde in Berlin-Blankenburg beigesetzt.