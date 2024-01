Und ein Blick auf die Unfallstatistik verrät: Zwischen 2019 und 2022 ereigneten sich in Sachsen-Anhalt gut 60.200 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Senioren. Das geht aus Zahlen des Innenministeriums hervor. Circa 44.300 dieser Verkehrsunfälle wurden von den Senioren selbst verursacht. Das entspricht einem Anteil von rund 74 Prozent. In Sachsen-Anhalt insgesamt kam es in dieser Zeitspanne zu 274.900 Verkehrsunfällen.

Mit schwindender Mobilität vereinsamen die Senioren

Um dem entgegenzuwirken, kann das Auto oder der Führerschein im Alter abgegeben werden. Das bedeutet dann aber auch, einen Großteil seiner eigenen Mobilität mit abzugeben. Davon erzählen auch einige Bewohner des Malteser Service Wohnen in Magdeburg MDR SACHSEN-ANHALT.

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Klaus Hahn, der seinen Rollator als Gehhilfe braucht, ist 85 Jahre alt. Sein Auto hat er vor anderhalb Jahren abgegeben. Ein Unfall, bei dem er Zeuge war, hatte ihm die Augen geöffnet. "Das war schlimm ausgegangen. Da hat man erstmal gesehen, was einem passieren kann. Da habe ich gesagt, ich fahre nicht mehr." Für alle Wege, die er jetzt unternimmt, muss er sich ein Taxi rufen. Den Weg zur Straßenbahn schafft er nicht mehr, wie er verrät.

Das war schlimm ausgegangen. Da hat man erstmal gesehen, was einem passieren kann. Da habe ich gesagt, ich fahre nicht mehr. Klaus Hahn Bewohner Malteser Service Wohnen Magdeburg

Hahn kam ins betreute Wohnen, um nicht allein zu sein. "Man vereinsamt wirklich", erklärt Leiterin Janette Franke. "Ich als Außenstehende sehe, dass er gesundheitlich abbaut. Da finde ich es gut, dass er das Auto abgegeben hat. Aber die Leute vereinsamen in der Wohnung, wenn sie nicht rauskommen. Oder sie sagen: 'Ich hab kein Auto, was soll ich noch groß in der Welt'", so Franke. Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg

Senior: "Im Auto bin ich schmerzfrei"

Ein Bewohner, der seinen Führerschein noch hat, ist Günter Reinhardt. Der 92-Jährige hat eine Wirbelsäulenerkrankung und braucht zum Laufen – wie Hahn – einen Rollator. Eine OP hat er aus Angst, dass es ihm hinterher schlechter geht, abgelehnt. Reinhardt fühlt sich in seinem Zustand allerdings im Auto sicherer als zu Fuß. "Wenn ich im Auto sitze, bin ich schmerzfrei und fühle mich sicher", sagt er.

Wenn ich im Auto sitze, bin ich schmerzfrei und fühle mich sicher. Günter Reinhardt Bewohner Malteser Service Wohnen Magdeburg

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Sein Sohn habe ihm bis jetzt noch nicht geraten, den Führerschein abzugeben, scherzt er. Aber: "Wenn ich merke, dass ich Fehler mache oder unaufmerksam bin, dann würde ich auf jeden Fall sofort aufhören mit dem Fahren", so Reinhardt.

Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen

Zurück im Fahrschulauto: Nach einer Stunde ist die Fahrt beendet. "Dann parken sie das Auto bitte hier", sagt Andrys. "Ich würde nicht so weit heranfahren, weil der Bordstein sehr hoch ist", erwidert Raduly. "Fahren sie ruhig ran, wir können das Auto nicht so stehen lassen", sagt der Fahrlehrer mit klaren Worten. Noch zwei Mal lenken, dann steht das Auto in der Parklücke.

Bildrechte: MDR/Maximilian Fürstenberg Mit der Fahrleistung des Senioren ist Andrys zufrieden. Er könne seinen Führerschein guten Gewissens behalten. Raduly selbst will seinen Freunden und Bekannten eine solche Fahrstunde auf jeden Fall empfehlen – das ist für ihn ganz klar. "Es ist schlimmer, einfach loszufahren und sich einzubilden, dass ich das noch kann. Es hat sich vieles geändert: Die Verkehrsdichte ist dichter geworden und einige Verkehrszeichen sind neu. Da sollte man schon Vernunft walten lassen", sagt er.

Letzten Endes liegt es aber in der Verantwortung jedes Einzelnen, ob er seinen Führerschein behält oder abgibt. "Eines Tages muss man sich verabschieden vom Schein", so Raduly mit hochgezogener Augenbraue. Auch der Senior würde, so sagt er, seinen Führerschein abgeben, wenn sein Alter sicheres Fahren nicht mehr zulässt.