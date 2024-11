In Magdeburg müssen auf dem Magdeburger Ring bis zu vier Brücken dringend saniert werden. In welcher Reihenfolge das passieren soll, ist aber noch unklar. Das hänge unter anderem von weiteren Untersuchungen der Brücke am Damaschkeplatz ab, sagte Magdeburgs Baubeigeordneter Jörg Rehbaum MDR SACHSEN-ANHALT. Hier müsse man zunächst die Gründe für die Zersetzungserscheinungen herausfinden. Je nach Schwere der Schäden werde dann mit der Sanierung begonnen.