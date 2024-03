Bildrechte: MDR/André Plaul

Weiterhin Zugausfälle Bombe in Magdeburg-Rothensee entschärft

Hauptinhalt

13. März 2024, 19:00 Uhr

Am frühen Mittwochabend ist in Magdeburg-Rothensee eine Bombe entschärft worden. Die Fliegerbombe wurde am Nachmittag an der Bahnstrecke nach Stendal entdeckt. Der Abschnitt zwischen Rothensee und Wolmirstedt ist für Züge gesperrt worden. Es kommt weiter zu Ausfällen und Verspätungen. Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht.