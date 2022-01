Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes haben in Magdeburg-Rothensee am Mittwoch eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Acht Unternehmen waren in dem Gewerbegebiet von Evakuierungen betroffen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der gesperrte Bereich in Stegelitzer Straße, Burger Straße und Grabower Straße wurde wieder freigegeben.