Ein Recyclingbetrieb ist keine Schokoladenfabrik. Festes Schuhwerk und Warnweste gehören zur Grundausstattung, wenn man auf dem Areal der Firma Stork unterwegs ist. Das ist kein Ort für Freunde der Feinmechanik, denn hier fällt alles ein wenig größer aus: größere Abfallberge, größere Maschinen, größere Bagger und Kipper. Immerhin verarbeitet das Unternehmen rund 1,5 Millionen Tonnen Abfall pro Jahr. Der Standort in der Nähe des städtischen Müllheizkraftwerks ist kein Zufall, denn hier wird das verarbeitet, was nach der Müllverbrennung übrigbleibt, nämlich die Schlacke.

Diese Sortieranlage filtert Rohstoffe aus dem Müll. Bildrechte: MDR/Uli Wittstock

In den dampfenden Schlackebergen etwas Wertvolles zu sehen, erfordert schon einiges an Phantasie, zumal das Ganze auch ausdünstet und so riecht, wie früher die Saale oder die Elbe an schlechten Tagen: eine Mischung aus Chemiebaukasten und Kompost. Doch genau diese grauschwarze Schlacke ist der Stoff, der die Kreislaufwirtschaft befeuert. Letztendlich erinnert das Aufbereitungsverfahren an das Vorgehen der Goldsucher am Klondike: Schürfen, Waschen, Sieben, Sortieren und schließlich zu Geld machen.