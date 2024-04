In einem Wohnblock in Magdeburg-Rothensee haben Dutzende Mieter seit Dienstag kein Wasser. Wie die Stadtwerke Magdeburg (SWM) MDR SACHSEN-ANHALT bestätigten, haben sie die Wasserversorgung des Plattenbaus in der Forsthausstraße eingestellt. Grund sei, dass der Vermieter seine Vorauszahlungen an die Stadtwerke nicht bezahlt habe. Die Sperre werde erst wieder aufgehoben, wenn die Rückstände vollständig ausgeglichen seien.