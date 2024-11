Die Interessenvertretung der Städte und Gemeinden machte im Rahmen der Veranstaltung auf ein weiteres Problem aufmerksam: Der Anstieg der Aufgaben, die Kommunen für den Bund übernehmen müssen. Als Beispiel nennt Ralph Spiegler die Zulassung eines Pkw. "Wenn alle Unterlagen vorliegen, wird das Fahrzeug zugelassen. Wir haben einen Fachkräftemangel. Machen Sie die Kfz-Zulassung zentral in Flensburg. Ich will meine Leute da nicht beschäftigen. Die sind mir zu wertvoll – ich brauche sie an anderer Stelle." Der zunehmende Mangel an Fachkräften macht es für viele Kommunen schwierig, die Aufgaben vor Ort zu bewältigen.