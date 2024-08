Michael Günther Barth wurde 1967 in Karl-Marx-Stadt geboren und studierte von 1986 bis 1990 an der Theaterhochschule "Hans Otto" in Leipzig. 1990 gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Freien Kammerspiele Magdeburg – dem heutigen Schauspielhaus Magdeburg. 2001 gingen er und seine Frau an die Staatstheater in Bern in der Schweiz und später nach Wiesbaden, bis sie vor gut zehn Jahren zurück nach Magdeburg kamen.