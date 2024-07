Die Schauspielerin und Mitbegründerin der Magdeburger Kammerspiele, Susanne Bard, ist am Dienstag im Alter von 61 Jahren gestorben. Den Tod bestätigte der Vorsitzende des Forums Gestaltung, Norbert Pohlmann. Er sprach bei MDR KULTUR von einem "enormen Verlust" für viele Magdeburgerinnen und Magdeburger. "Es ist enorm wichtig für die Stadt Magdeburg, dass man nicht so schnell vergisst, was an Theater, Gesang und Konzerten von Susanne Bard gebracht wurde", sagte Pohlmann.

Es ist enorm wichtig für die Stadt Magdeburg, dass man nicht so schnell vergisst, was an Theater, Gesang und Konzerten von Susanne Bard gebracht wurde. Norbert Pohlmann Forum Gestaltung Magdeburg

Bildrechte: Kammerspiele Magdeburg/Kult e.V Nach ihrem Schauspielstudium in Leipzig begann Susanne Bard 1987 ihre Theaterlaufbahn in Magdeburg. Ab 1990 war sie bei den Freien Magdeburger Kammerspielen tätig. Sie arbeitete ab 2001 als freischaffende Schauspielerin in der Schweiz, Österreich und Deutschland und spielte unter anderem die Rolle des Mephisto in "Faust" und die Kaiserin in "Die Europäer" in Wien.

Magdeburg "immer verbunden"

Pohlmann erklärte, auch während ihrer Zeit im Ausland oder später als Ensemblemitglied in Wiesbaden sei Bard Magdeburg "immer verbunden" geblieben. Beispielsweise habe die Schauspielerin in zahlreichen Gastspielen am Magdeburger Forum Gestaltung mitgewirkt.