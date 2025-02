Am Wasserstra├čenkreuz Magdeburg konnten mehrere Schiffe bei eisigen Temperaturen tagelang nicht weiterfahren. Grund war der Warnstreik im ├Âffentlichen Dienst, zu dem die Gewerkschaft verdi bereits seit Wochen in verschiedenen Bereichen aufruft. Auch an der Schleuse Hohenwarthe haben die Besch├Ąftigten die Arbeit niedergelegt. Der Warnstreik ging nach Angaben von Gewerkschaftssekret├Ąr Benjamin Schladitz bis 22 Uhr am Montagabend.