Das Schiffshebewerk in Magdeburg-Rothensee soll UNESCO-Weltkulturerbe werden. Die Landesregierung Sachsen-Anhalts hat nach eigenen Angaben beschlossen, das Hebewerk als Kandidat für die deutsche Vorschlagliste bei der UNESCO einzureichen.

"Das Hebewerk Rothensee ist für die Magdeburger mit ihrer großen Tradition als Industriestadt ein Ausdruck von Stolz und Können dieser Region", sagte Kulturminister Rainer Robra (CDU) bei einem Pressetermin am Dienstag. Das 1938 in Dienst gestellte Bauwerk sei eine besondere ingenieurtechnische Meisterleistung.

Das Schiffshebewerk Rothensee ist das einzige noch in Nutzung befindliche Auftriebs- beziehungsweise Schwimmerhebewerk. Es wurde 1938 in Dienst gestellt. 2013 konnte das Hebewerk dank der Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern nach jahrelangem Stillstand wieder in Betrieb genommen werden. Seit 2009 ist Rothensee Teil der Europäischen Route der Industriekultur.